FPÖ will jetzt ein Stück mehr vom ÖVP-Machtkuchen

Wie wird die Stimmung bei der Klausur der Landesregierung am 29. Jänner? Nach dem Wirbel rund um die ÖVP-Rochade in Sachen Nachfolge von Landeshauptmann Wilfried Haslauer von Stefan Schnöll zu Karoline Edtstadler müssen sich die schwarz-blauen Koalitionäre wieder zusammenraufen. Bei dem Termin in einem Hotel in der Stadt Salzburg wird jedenfalls nicht nur die tatsächliche Arbeit für Land und Leute in den nächsten Monaten besprochen. Es wird auch über Macht- und Geldverteilung in der Landesregierung verhandelt.