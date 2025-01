Zwischenbrugger überrascht mit der Startnummer 89

Feurstein sprang am Tor vorbei

Dort will es auch Zwischenbruggers Mellauer Vereinskollege Patrick Feurstein besser machen, der am Montag nicht ins Ziel kam. „Ich bin schon beim dritten Tor fast umgefallen und dort, wo das Rennen dann so richtig losgegangen wäre, an einem Tor vorbeigesprungen“, erzählt der 28-Jährige, der in dieser Saison bereits mit seinem zweiten Platz beim Weltcup-Riesentorlauf in Val d‘Isère aufgezeigt hatte.