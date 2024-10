Dieser 23-Jährige dominierte die Quali für Sölden

Weiteres Training am Rennhang

Heute wird Noel und der Rest der ÖSV-Herren noch einen Trainingstag am Rennhang absolvieren, ehe er dann am Wochenende die Akkus für seine Sölden-Premiere aufladen kann. Wo in der kommenden Woche der Feinschliff für das Rennen am Sonntag (10 bzw. 13 Uhr) erfolgen wird, ist derzeit noch offen.