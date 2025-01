Dieses blau-schwarze Sparpaket ist erst der Anfang

So bringt das Paket auch wenig Spielraum für Entlastungen an einigen Stellen. Diese sind aber dringend notwendig, immerhin ist die Abgabenlast in Österreich extrem hoch. Beide Parteien, sowohl FPÖ als auch ÖVP, haben im Wahlkampf niedrigere Steuern und Kosten für die Unternehmer versprochen.