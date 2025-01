Pensionskürzungen: „Arbeit muss sich lohnen!“

Klar ist, dass das System in seiner jetzigen Form auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn die Anzahl an Menschen, die jährlich neu in den Arbeitsmarkt einsteigen, geringer ist als die Anzahl an Menschen, die das System in Richtung Pension verlassen. Dazu kommt die stetig steigende Lebenserwartung. Viele Leser merken an, dass das System in seiner jetzigen Form in Zukunft unmöglich finanziert werden kann.