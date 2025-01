Spaßbremse: Was neue Steuern auf E-Autos bedeuten

Ursprünglich stand auch die Einführung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für E-Autofahrer im Raum. Am Ende soll „nur“ die motorbezogene Versicherungssteuer auf die bisher davon befreiten „reinen Elektros“ ausgeweitet werden. Geld genug: 65 Millionen Euro soll dieser Schritt in die Staatskassen spülen. Freilich aus den Taschen jener Menschen, die durch die Steuerbefreiung einen Anreiz mehr hatten, auf ein in der Anschaffung noch immer (deutlich) teureres E-Auto zu setzen.