Gaza-Deal: Kommt nun österreichische Geisel frei?

Im Gazakonflikt sollen ab Sonntag die Waffen schweigen und bald die ersten Geiseln freikommen. Das nährt auch die Hoffnung der Familie des österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürgers Tal Shoham, der immer noch in der Gewalt der Terroristen ist. Auch Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) meldete sich dazu am Mittwochabend via X zu Wort.