Das sind die verbliebenen Geiseln im Gazastreifen

Die Hamas sagte am Sonntag, in einer „ersten Phase“ 34 Geiseln an Israel übermitteln zu wollen – egal „ob tot oder lebendig“. Darunter seien Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke. „Wir wissen, dass mehr als die Hälfte der Geiseln noch am Leben ist und sofortige Rehabilitation benötigt, während die Ermordeten für eine würdige Beerdigung nach Hause zurückgebracht werden müssen“, meinten die Angehörigen der Geiseln.