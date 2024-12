Frau von Austro-Geisel: „Friede mit euch allen!“

Adi Shoham, die sich heute zum ersten Mal seit ihrer Freilassung im vergangenen Jahr öffentlich äußert, vermittelt eine klare Botschaft: „Es wurde genug gelitten – in Israel, in Gaza und im Libanon. Was mit der Entführung der Geiseln begann, kann mit ihrer Freilassung ein Ende finden.“ Die Familie hofft auf ein Wunder – ein Chanukka- und Weihnachtswunder.