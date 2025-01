Jahrelange Mega-Baustelle: Debatte um Bahntunnel

Diese Woche werden im Kulturzentrum in Hallwang in Salzburg mehr als 300 Einwände zum Flachgautunnel der ÖBB im Rahmen des Umweltverfahrens behandelt. Das verläuft in der Verhandlung teils hitzig. Noch immer gibt es viele Sorgen der Bürger zum Milliarden-Projekt. Immerhin soll die Bauzeit mehr als zehn Jahre betragen.