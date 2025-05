Neuer Name, neue Saison -Söldenhütte hat geöffnet!

Noch fehlt das offizielle Schild. Es ist aber schon beauftragt. Söldenhütte soll dort stehen – der neue Name für die Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte in Werfenweng. „Es ist schon eine Umstellung, aber es ist das Richtige“, sagt Anton Bauer. Dem Wirt der nunmehrigen Söldenhütte geht der neue Name schon flüssig über die Lippen. Getrennt hat sich der Salzburger Alpenverein vom Namenspatron wegen seiner antisemitischen Verstrickungen – die „Krone“ hat berichtet.