Bei den Eisbären steht ein Umbruch im Kader an

So wie auch Max Zimmermann. Der Goalie verlängerte nicht in der Bergstadt, will sein Glück in einer anderen Liga versuchen – an Angeboten mangelt es nicht. Zwischen den Pfosten hat man sich adäquat verstärkt. Mit Ali Schmidt kommt eine weitere heimische Torhüter-Hoffnung zu den Zellern. „Ich freue mich, ein Teil dieses Teams zu sein“, strahlt der Kärntner.MG