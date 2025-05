Weberbauer: „Ich bräuchte eine zweite Schicht“

Der Kuchler ist bei den Niederösterreichern auf der rechten Seite gesetzt, will jetzt in die Bundesliga aufsteigen. „Wir haben es selbst in der Hand. Jeder weiß, was zu tun ist und allen ist klar, dass wir nach den letzten Ergebnissen wieder eine Schippe drauflegen müssen.“ Mit seiner persönlichen Saison ist der 27-Jährige grundsätzlich sehr zufrieden. „Wenn mir jemand im Sommer gesagt hätte, dass wir voll um den Aufstieg kämpfen und ich so viele Spiele mache, hätte ich sofort unterschrieben. Jetzt möchte ich das Jahr mit dem Titel krönen.“