„Wir sind wieder die Nummer eins im Pongau“

Ein feiner Duft von Bosna lag in der Luft. Nur das Spiel in St. Johann war wahrlich kein Leckerbissen. Indiz gefällig: 25 Fouls (nach 90 Minuten waren es 45) begangen die beiden Teams allein in der ersten Halbzeit. Zu hören war vor allem die kleine Gäste-Fraktion, die jede Aktion gegen oder für ihren Verein lautstark kommentierte.