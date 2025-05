Ried stößt Admira vom Thron, Liefering verliert

Kaum zu glauben, aber doch. Nach 23 Runden führte die Admira mit nur vier Remis und zwei Niederlagen souverän die zweite Liga an. Doch: Seither gab's in drei Partien ein Remis und zwei Niederlagen. Am Freitag setzte es beim Hit bei Verfolger Ried nun die dritte Schlappe in Folge. Weil Havenaar nach Corner am höchsten stieg (8.) und Grosse im Konter nach Bajic-Querpass zuschlug (35.). Damit erklimmen die Innviertler (mit dem Pinzgauer Jonas Mayer in der Startelf) drei Spiele vor Schluss den Gipfel, distanzierten die Niederösterreicher (mit dem Kuchler Josef Weberbauer) auf zwei Punkte.