Titelduell der Zukunft, Absage vor Zwangsabstieg

Werden sie angreifen, oder nicht? Die Gerüchteküche weiß seit längerem, dass Bürmoos vor dem 100. Klub-Geburtstag 2027 in der Salzburger Liga hoch hinaus will. Selbiges gilt für Hallein, das gleichermaßen mit einem Auge auf die Regionalliga schielt. Vor dem direkten Duell am Samstag (16) üben sich beide in Zurückhaltung. Offiziell gilt nur: „Wir wollen vorne mitspielen.“ Das sagen sowohl Bürmoos-Boss Robert Eckschlager als auch Hallein-Sportchef David König. Dafür gesichert: „Wir verstehen uns gut und werden uns eine Flasche Wein in Bürmoos genehmigen. Ich bin gerne dort“, meinte König launig in Richtung Eckschlager.