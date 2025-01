Von Leverkusen nach Graz: So tickt Neo-GAK-Kicker

Seit Montag weilt der GAK im Thermenhotel Stoiser im Trainingslager. In Loipersdorf holt sich der Aufsteiger den ersten Feinschliff für die beinharte Rückrunde, in der es im Abstiegskampf weitergeht. Mit dabei ist auch Sadik Fofana, der am Wochenende vom deutschen Meister Bayer Leverkusen nach Graz gewechselt war. Der „Krone“ stand der 21-Jährige Rede und Antwort.