Halle bereitet St. Mareins Unterhaus-Cracks Sorgen

Immer Ärger mit der Halle! Das haben die Eishockey-Cracks in St. Marein. Weil die Benützbarkeit der Lavanttaler Spielstätte stark begrenzt ist. Von Anfang November bis 16. Feber kann gespielt werden – im Vergleich zu anderen Hallen in Kärnten einen Monat weniger als üblich. „In der Vorbereitung müssen wir nach Zeltweg oder Klagenfurt. Vor allem für die Kinder ist es schade. Jede Stunde am Eis würde ihnen guttun“, seufzt St. Mareins Obmann Harald Oswald.