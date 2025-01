FPÖ/ÖVP-Sparplan: Opposition erzürnt, EU wartet ab

EU-Kommission will Maßnahmen bewerten

Laut Angaben aus der EU-Kommission in Brüssel wartet die Kommission unterdessen weiterhin auf die österreichischen Budgetmaßnahmen. Finanzminister Mayr wird am Dienstag zu Gesprächen mit Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaftlichkeit und Produktivität, in Brüssel erwartet. Dabei dürfte auch der Budget-Plan Thema sein, auch wenn dies nicht offiziell auf der Agenda steht. Aus der Kommission hieß es, wenn der Minister am Dienstag „detaillierte und solide Maßnahmen“ vorlege, werde die Kommission diese bewerten.