Van der Bellen, ÖVP: Kickl macht brisante Ansagen

Am Wochenende sind die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen an einem geheimen Ort fortgesetzt worden. Nach außen drang davon nichts. FPÖ-Chef Herbert Kickl meldete sich indes via Facebook mit dem Titel „Mein politisches Wort zum Sonntag“ und wehrte sich gegen so manche Vorwürfe gegen seine Person.