Klimabonus: Gewessler kritisiert Streichungspläne

2,3 Milliarden Euro Einsparungspotenzial

2,3 Milliarden Euro, so prognostizieren es die neuesten Berechnungen, könnten durch die Streichung des Öko-Bonus an jährlichen Ausgaben rasch eingespart werden. Obwohl dringend Geld in die Staatskassen gespült werden muss, regt sich auch Widerstand gegen die Streichung des Bonus. Das Netzwerk Armutskonferenz und die Umweltschutzorganisation Greenpeace haben die Regierungsverhandler in der Debatte um die Sanierung des Staatshaushalts aufgefordert, den Bonus sozial zu reformieren, statt ihn ersatzlos zu streichen.