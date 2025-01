Stocker: „Meine Reputation hat sicher gelitten“

Wie war es für Sie, plötzlich ÖVP-Chef in der Krisensitzung zu werden? Angeblich hatten sie nicht einmal einen Anzug mit …

Das stimmt. In meiner Zukunftsplanung war ÖVP-Chef zu sein, nicht einmal eine irreale Option. Am Tag, an dem ich zum geschäftsführenden Bundesparteiobmann bestellt wurde, bin ich in Rollkragenpullover und Jeans nach Wien gefahren, um die Weichenstellung vorzubereiten. Dass ich Teil dieser Weichenstellung sein soll, war nicht in meinem Plan.