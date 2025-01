Mühlviertler löschte Brand, den Bruder gelegt hat

Am späten Abend des 20. Mai 2024 war der Arbeitslose (28) in seiner Wohnung auf dem Bauernhof des Großvaters und konsumierte reichlich Alkohol. Mit 2,44 Promille schlich er gegen 23 Uhr in den ehemaligen Schweinestall, nahm ein Büschel Stroh. Das deponierte er bei einem Auto – er gehörte der Freundin seines Bruders – auf einem Hinterreifen und steckte es in Brand.