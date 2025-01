Hunderte Franzosen feiern Le Pens Tod

In Paris seien es drei und in Lyon sieben Verhaftungen gewesen, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. In beiden Städten und auch in Marseille hatten sich am Dienstag mehrere Hundert Menschen versammelt, um den Tod Le Pens zu feiern. Dabei wurden einige Feuerwerkskörper gezündet und Mülltonnen in Brand gesetzt. Unter anderem hatte die kleine linke Partei Nouveau Parti Anticapitaliste in sozialen Medien zu einer Versammlung auf dem Place de la Republique im Zentrum der Hauptstadt aufgerufen. Die Einladung war mit einem Smiley mit Partyhut versehen (siehe unten).