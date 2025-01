Johann, melde dich! Sonst bist du offiziell tot

Johann Berger, bitte melden! Ansonsten wird per Gerichtsbeschluss der Tod festgestellt. Vor mehr als 31 Jahren, konkret am 11. September 1992, wurde der damals 26-Jährige aus Ohlsdorf zuletzt im Kaffeehaus Baumgartner in Gmunden in Oberösterreich gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur.