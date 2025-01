Der mysteriöse Todessturz von Mops „Muffin“

„Muffin“ ist tot! Gestorben nach einem Sturz aus einem Fenster in OÖ fünf Meter in die Tiefe. Doch was war passiert? Die Tierrettung erhebt massive Vorwürfe gegen die Besitzerin aus dem Zentralraum. Die sagt aber, es wäre ein tragisches Unglück gewesen. Jetzt muss es wohl die Polizei klären.