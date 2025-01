„Big Air“-Profi ist nichts für schwache Nerven!

Wenn Ihnen in Klagenfurt ein als „Joker“ verkleideter Mann über den Weg laufen sollte, der obendrein von einem mehrere Meter hohen Baum springt, gerne in zugefrorenen Seen einbricht, nur mit Unterhose und Huhn-Maske in den Schnee hüpft, sich aus fahrenden Autos katapultiert – dann keine Sorge! Es ist nur Nico Huber, der eindeutig bunteste „Big Air“-Vogel im Snowboard-Weltcup-Zirkus!