So viel kostet das Mega-Event im Stadion wirklich

Ganz offensichtlich zieht der Sport aber also weniger als gedacht – was in Kombination mit den Live-Acts um Culcha Candela, Gabry Ponte, Bonez MC & Co. doch verwundert. „Man müsste wohl alles noch viel mehr auf Musik und Show aufziehen – wir sind nicht die Stars“, hatte Olympiasiegerin Anna Gasser bei der Kärntner Sportgala in Villach sogar gemeint.