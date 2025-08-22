700 Jahre alte Linde begrub fünf Autos unter sich

Passiert ist alles am Donnerstagabend: Von der unter Natur- und Denkmalschutz stehenden Linde gegenüber des Rüsthauses brach plötzlich und unvermittelt ein Teil des Hauptstammes ab. Der Baum begrub fünf darunter abgestellte Fahrzeuge. Zwei wurden total und die restlichen drei leicht beschädigt.