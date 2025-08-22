700 Jahre alte Linde begrub fünf Autos unter sich

Einen kuriosen Abend hat die Freiwillige Feuerwehr Gräbern (Kärnten) hinter sich: Mitten in der Vollversammlung mussten die Kameraden zu einem Einsatz direkt vor dem Rüsthaus ausrücken.
Passiert ist alles am Donnerstagabend: Von der unter Natur- und Denkmalschutz stehenden Linde gegenüber des Rüsthauses brach plötzlich und unvermittelt ein Teil des Hauptstammes ab. Der Baum begrub fünf darunter abgestellte Fahrzeuge. Zwei wurden total und die restlichen drei leicht beschädigt.
„Unsere Aufgabe bestand darin, die Straße zu sichern, die Fahrzeuge zu befreien und die Unfallstelle wieder gefahrlos begeh- und befahrbar zu machen“, informiert die Feuerwehr auf Facebook. Und fügt hinzu: „Glücklicherweise wurde niemand verletzt.“
Der umgestürzte Baum steht auf einem Privatgrundstück zwischen Rüsthaus und Kirche. Sein Alter wird auf rund 700 Jahre geschätzt. Der Bereich um die historische Linde wurde oft als Ort für Hochzeiten und andere Veranstaltungen genutzt.
Nun wurden die Lindenteile entfernt und der Parkplatz abgesichert, er bleibt vorerst gesperrt. Die FF Gräbern stand mit insgesamt 24 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.
Kommentare
