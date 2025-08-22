Vorbereitungen für Bleiburger Wiesenmarkt laufen

„Wir beginnen meist in den frühen Morgenstunden, dann haben wir noch was vom Tag“, sagt Fahrgeschäft-Chefin Monika Pötscher. Der Aufbau für ihre Attraktionen dauert fast drei Wochen: „Vier Mitarbeiter sind dafür im Einsatz.“ Die fleißigen Burschen wohnen dafür sogar in einem Spezial-Wohnwagen, der gleich mit fünf Einzelzimmern ausgestattet ist.