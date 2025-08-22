Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 29. August

Vorbereitungen für Bleiburger Wiesenmarkt laufen

Kärnten
22.08.2025 14:00
In diesem Wagen sind die fleißigen Arbeiter untergebracht.
In diesem Wagen sind die fleißigen Arbeiter untergebracht.(Bild: Evelyn Hronek)

Reges Treiben in Südkärnten: Der Aufbau für den Bleiburger Wiesenmarkt läuft. Das beliebte Volksfest findet von 29. August bis 1. September statt.

0 Kommentare

Die Männer, die das kleine Dorf auf der Bleiburger Wiesen für das größte Volksfest Südkärntens (29. August bis 1. September) aufbauen, schwitzen seit über einer Woche, sind voll im Einsatz.

„Wir beginnen meist in den frühen Morgenstunden, dann haben wir noch was vom Tag“, sagt Fahrgeschäft-Chefin Monika Pötscher. Der Aufbau für ihre Attraktionen dauert fast drei Wochen: „Vier Mitarbeiter sind dafür im Einsatz.“ Die fleißigen Burschen wohnen dafür sogar in einem Spezial-Wohnwagen, der gleich mit fünf Einzelzimmern ausgestattet ist.

Auf der sieben Hektar großen Marktfläche mit vier Kilometern Ausstellungslänge werden 23 Gastrozelte, 17 Imbisszelte, 32 Fahrgeschäfte von 21 Vergnügungsbetrieben sowie Stände von 48 Wirtschaftsbetrieben aufgebaut.

Bald ist es wieder so weit: Der Bleiburger Wiesenmarkt geht von 29. August bis 1. September über ...
Bald ist es wieder so weit: Der Bleiburger Wiesenmarkt geht von 29. August bis 1. September über die Bühne.(Bild: Evelyn Hronek)
Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren.
Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren.(Bild: Evelyn Hronek)

Zeltaufbauer Redzo Babič aus Slowenien: „Wir kommen seit zehn Jahren. Für uns ist das Routine. Wir fühlen uns wie daheim.“

Bürgermeister Stefan Visotschnig, seit 35 Jahren Marktreferent, weiß: „Es kommt schon immer wieder zu kleineren oder größeren Vorfällen wie etwa Wasserrohrbrüchen, Überschwemmungen, aber wir haben alles im Griff.“ Das sieht auch Marktmeister Arthur Ottowitz so: „Alle packen an, alle helfen zusammen. Danke an alle, die da sind.“

Bis Donnerstag nächste Woche muss das Wiesendorf stehen! Die Letzten, die anreisen, sind die Krämer. 138 feilen heuer ihre Waren an.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
158.609 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
150.316 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
122.608 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1850 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1212 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kärnten
Ab 29. August
Vorbereitungen für Bleiburger Wiesenmarkt laufen
Parkplatz gesperrt
700 Jahre alte Linde begrub fünf Autos unter sich
Tragödie auf A11
Unfall mit Lkw: Frau stirbt, drei Kinder verletzt
Krone Plus Logo
War bei Präsident Bush
VSV-Coach wurde schon ins Weiße Haus eingeladen
Krone Plus Logo
„Kein Honigschlecken“
Ex-KAC-Coach tauscht normales Leben gegen Alm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf