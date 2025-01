Versagt! Diese Truppe hat uns 96 Tage gekostet

Was bleibt, ist eine 96-tägige Geschichte des Versagens. Tja, um Dreikönig herum, also in den nächsten Tagen, würde das Zuckerl „picken“, also die türkis-rot-pinke Koalition unter Dach und Fach sein: Das war die gar nicht so leise Botschaft mancher in die Regierungsverhandlungen tief verwobener Menschen. Doch der Stern von Bethlehem – er hat die unheiligen drei Könige Karl, Andreas und Beate nicht auf den richtigen Weg geführt, das Zuckerl ist noch vor Dreikönig dramatisch geplatzt.