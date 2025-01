So fiel pinke Entscheidung, Zuckerl zu sprengen

Schon am Heimweg – nach stundenlangen zähen Verhandlungen – hatte Karl Nehammer das Gefühl, dass die NEOS am Absprung sind. Freitag, gegen acht Uhr morgens, erhielt der Bundeskanzler die Bestätigung für sein Bauchgefühl. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger rief den ÖVP-Chef an, übermittelte ihm die Hiobsbotschaft. Die Pinken sehen keinen Sinn mehr in den Regierungsverhandlungen. Das Zuckerl wurde zur bitteren Pille für die Republik, die ÖVP und die SPÖ gleich am dritten Tag des neuen Jahres.