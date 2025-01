NEOS-Chefin: Brandrede gegen Kickl, Kurz & Zuckerl

Namentlicher Dank an Nehammer, nicht an Babler

Namentlich dankte Meinl-Reisinger übrigens nur den Vertretern der ÖVP, Bundeskanzler Karl Nehammer und Klubobmann August Wöginger, denen sie durchaus den Willen zu Reformen und den Blick über den Tellerrand zuerkannte. In Bezug auf die SPÖ zeigte die pinke Parteichefin Verständnis, dass der Weg für die Sozialdemokratie in vielen Bereichen weiter sei, appellierte aber an die „staatspolitische Verantwortung, den Standort nicht aus dem Blick zu lassen“.