Hamas übermittelt Israel keine Liste der Geiseln

Gespräche werden wieder aufgenommen

Erst kürzlich hatte es Anzeichen für eine mögliche Einigung gegeben, doch die Hamas forderte erneut ein Ende des Kriegs, was Israels Regierung ablehnt. Nun gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bekannt, dass die Gespräche in Katar wieder aufgenommen werden. Laut den arabischen Vermittlerinnen und Vermittlern könnten beide Seiten nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Jänner an den Verhandlungstisch zurückkehren.