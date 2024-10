Überlebende des Hamas-Angriffs nimmt sich Leben

Als Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 Israel überfallen hatten, feierte die junge Israelin Shirel Golan am Supernova-Festival. Während viele Besucher des Fests um sie herum starben, überlebte sie das Massaker. Doch die schrecklichen Eindrücke dürften zu viel für die junge Frau gewesen sein – sie nahm sich ein Jahr nach dem Überfall an ihrem Geburtstag das Leben.