Irrer fährt zu Silvester mit dem Taxi zu seiner Ex

„Die alarmierten Beamten des SPK Klagenfurt sowie die SIG begaben sich an die Adresse in Klagenfurt“, berichtet die Polizei. Sie treffen den 49-Jährigen in den Wohnräumlichkeiten an – seine 46-jährige Ex-Lebensgefährtin und ihr 45-jähriger neuer Lebensgefährte wohnen dort. „Der Mann hatte gewaltsam die Terrassentüre aufgebrochen und war so ins Innere gelangt“, so die Polizei.