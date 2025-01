Silvester: „Was im Taxi passiert, bleibt im Taxi“

Zum Jahreswechsel verwandelt sich die Silvesternacht in ein einziges buntes Spektakel aus Feuerwerk, Sekt und guter Stimmung. Doch wenn der letzte Korken knallt und die Party langsam ausklingt, steht für viele eine der größten Herausforderungen bevor: der Heimweg. Und dieser führt in der Silvesternacht häufig nur über ein Verkehrsmittel, das in dieser Nacht ebenso gefragt ist wie das festliche Getränk: das Taxi.