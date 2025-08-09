Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Ideen

Wird 30. Altstadtzauber einen Tag länger gefeiert?

Kärnten
09.08.2025 18:45

Zauberhafte Tage bescherten die Stadtrichter zu Klagenfurt abertausenden Besuchern; der 30. Altstadtzauber im nächsten Jahr könnte sogar noch wachsen.

0 Kommentare

Das erste Ziel des Altstadtzauberbesuchers ist der Flohmarkt – an beiden Tagen des außergewöhnlichen Festes. Dort konnte man für ein neues Projekt der Roten Nasen spenden, die mit der mobilen Kinderpallitativbetreuung des Klinikums Familien besuchen wollen, die kranke Kinder zuhause pflegen.

Einer der herzlichen Spendensammler war auch heuer Stadtrichter Otto Konrad: Im blauen Ornat stand er in der Sommerhitze in der Bahnhofstraße, plaudert mit den Besuchern, lächelte glücklich – wer mit 89 derart fit und froh ist, hat allen Grund zum Strahlen!

Während am Flohmarkt gefeilscht, an den Kulinarik-Standln genossen und ob der Kleinkunst an jeder Ecke gestaunt wurde, verriet Burggraf Willi Noll: „Ich bin glücklich! Wir haben viel Energie in den Altstadtzauber gesteckt, und die Besucher genießen das Fest!“

Glücklich und zufrieden
Auch Sommeramtmann Stefan Lindner weiß: „Die Besucher sind sehr zufrieden, die Wirte sind zufrieden, wir sind zufrieden! Es ist ein stimmungsvolles, ruhiges Fest gewesen. Ein Besucher hat mir freudestrahlend gesagt: Ich kann die Kinder um 10 Uhr am Abend noch umherlaufen lassen; wo gibt es denn so ein schönes Familienfest?! Und genau das wollen wir organisieren und feiern: ein Fest für die ganze Familie.“ Der nächste, bereits 30. Altstadtzauber hing ja am seidenen Faden, weil, wie berichtet, teils die Zusammenarbeit mit den Gastronomen nicht gegeben war.

Zitat Icon

Der Altstadtzauber muss bleiben, sagen die Leute. Und daher arbeiten wir daran.

Burggraf Willi Noll

Große Pläne für 2026
Mit dem Erfolg und nach den ersten Gesprächen zeichnet sich aber ab: Den Altstadtzauber 2026 könnte es wieder geben – und sogar einen Tag länger! „Alles aufzubauen, die Infrastruktur zu schaffen, ist aufwändig. Wenn wir den Altstadtzauber am Mittwoch eröffnen und Donnerstag, Freitag und Samstag feiern, haben alle was davon – es gibt Ideen“, verrät Lindner.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.384 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
203.034 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
153.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1543 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1533 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1227 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Kärnten
Neue Ideen
Wird 30. Altstadtzauber einen Tag länger gefeiert?
Perseidenschauer
Viele Sternschnuppen bald am Nachthimmel zu sehen
Konzertreihe Sonusiade
Südkärntner Klangflut & Musik aus Alpen-Adria-Raum
Stau in Salzburg
Schon 15 Kilometer lange Blechkolonne nach Unfall
Region Mittelkärnten
Neuer Wanderführer: Routen, Radwege & Einkehrtipps
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf