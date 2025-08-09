Wird 30. Altstadtzauber einen Tag länger gefeiert?

Glücklich und zufrieden

Auch Sommeramtmann Stefan Lindner weiß: „Die Besucher sind sehr zufrieden, die Wirte sind zufrieden, wir sind zufrieden! Es ist ein stimmungsvolles, ruhiges Fest gewesen. Ein Besucher hat mir freudestrahlend gesagt: Ich kann die Kinder um 10 Uhr am Abend noch umherlaufen lassen; wo gibt es denn so ein schönes Familienfest?! Und genau das wollen wir organisieren und feiern: ein Fest für die ganze Familie.“ Der nächste, bereits 30. Altstadtzauber hing ja am seidenen Faden, weil, wie berichtet, teils die Zusammenarbeit mit den Gastronomen nicht gegeben war.