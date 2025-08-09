Wird 30. Altstadtzauber einen Tag länger gefeiert?

Zauberhafte Tage bescherten die Stadtrichter zu Klagenfurt abertausenden Besuchern; der 30. Altstadtzauber im nächsten Jahr könnte sogar noch wachsen.
Das erste Ziel des Altstadtzauberbesuchers ist der Flohmarkt – an beiden Tagen des außergewöhnlichen Festes. Dort konnte man für ein neues Projekt der Roten Nasen spenden, die mit der mobilen Kinderpallitativbetreuung des Klinikums Familien besuchen wollen, die kranke Kinder zuhause pflegen.
Einer der herzlichen Spendensammler war auch heuer Stadtrichter Otto Konrad: Im blauen Ornat stand er in der Sommerhitze in der Bahnhofstraße, plaudert mit den Besuchern, lächelte glücklich – wer mit 89 derart fit und froh ist, hat allen Grund zum Strahlen!
Während am Flohmarkt gefeilscht, an den Kulinarik-Standln genossen und ob der Kleinkunst an jeder Ecke gestaunt wurde, verriet Burggraf Willi Noll: „Ich bin glücklich! Wir haben viel Energie in den Altstadtzauber gesteckt, und die Besucher genießen das Fest!“
Glücklich und zufrieden
Auch Sommeramtmann Stefan Lindner weiß: „Die Besucher sind sehr zufrieden, die Wirte sind zufrieden, wir sind zufrieden! Es ist ein stimmungsvolles, ruhiges Fest gewesen. Ein Besucher hat mir freudestrahlend gesagt: Ich kann die Kinder um 10 Uhr am Abend noch umherlaufen lassen; wo gibt es denn so ein schönes Familienfest?! Und genau das wollen wir organisieren und feiern: ein Fest für die ganze Familie.“ Der nächste, bereits 30. Altstadtzauber hing ja am seidenen Faden, weil, wie berichtet, teils die Zusammenarbeit mit den Gastronomen nicht gegeben war.
Der Altstadtzauber muss bleiben, sagen die Leute. Und daher arbeiten wir daran.
Burggraf Willi Noll
Große Pläne für 2026
Mit dem Erfolg und nach den ersten Gesprächen zeichnet sich aber ab: Den Altstadtzauber 2026 könnte es wieder geben – und sogar einen Tag länger! „Alles aufzubauen, die Infrastruktur zu schaffen, ist aufwändig. Wenn wir den Altstadtzauber am Mittwoch eröffnen und Donnerstag, Freitag und Samstag feiern, haben alle was davon – es gibt Ideen“, verrät Lindner.
