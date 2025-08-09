St. Veit beim Highlight des Jahren im Wanderfieber

Wanderbus in die Berge

Wandern liegt voll im Trend, schon frühmorgen begeben sich die Wanderer in die Berge. In Mittelkärnten bringt ein Wanderbus den ganzen Sommer die Gäste bequem zur Tourenstartpunkt auf die Flattnitz, Saualpe und Auerlingsee. Das umfassende Wanderangebot in Kärnten ist groß. Zahlreiche geführte Touren – etwa zu den Kräutergärten von Pisweg, den Künstlerorten im Görtschitztal oder auf der Saualpe sind bis Oktober erlebbar.