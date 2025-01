Tote durch Schüsse in Restaurant in Montenegro

Wie Medien, darunter die Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ berichteten, ereignete sich die Tat am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Cetinje. Der mutmaßliche Amokläufer habe mindestens sechs Menschen getötet, darunter zwei Kinder und vier Männer. Der erste Angriff soll sich in einem Café ereignet haben, der zweite in einem anderen Stadtviertel.