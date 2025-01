Wie Klimmzüge uns auch im Job nicht hängen lassen

Körperliche Fitness ist eng mit beruflichem Erfolg gekoppelt. Warum das so ist und was man machen kann, um im Job durchzustarten, erklärt Personalcoach Lukas Grigorescu im neuesten Teil der Serie „Fit durch den Winter“. Zusätzlich: Wie man einen perfekten Klimmzug ausführt und was man tun muss, damit man überhaupt einen schafft.