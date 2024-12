So achtet man auch im Restaurant auf seine Linie

Gesundes Essen kann einfach zubereitet und schmackhaft sein. Zumindest in der Theorie. In der Praxis machen es uns jedoch einige Hürden des Alltags nicht immer leicht, auf unsere Linie zu achten. Doch auch beim schnellen Mittagessen oder einem Lokalbesuch kann man die Auswahl so treffen, dass man bedenkenlos speisen kann. Wie, das verrät der St. Pöltner Fitness-Experte Lukas Grigorescu den „Krone“-Lesern.