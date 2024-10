Mit diesen Tricks stärken wir unser Immunsystem

Der St. Pöltner Fitness-Experte Lukas Grigorescu hat nicht nur in den vergangenen neun Jahren mehr als 500 Menschen dabei unterstützt, ihren Bauch loszuwerden und sich wohler zu fühlen. Auch den „Krone“-Lesern gab er in der Serie „Fit in den Sommer“ bereits wertvolle Informationen, wie sie Körpergewicht verlieren und mehr Energie im Alltag erreichen können. Doch auch für die kalte Jahreszeit hat Grigorescu viele Ratschläge parat, die er im Rahmen der neuen Serie „Fit durch den Winter“ gerne weitergibt. Den Anfang machen Tipps zur Stärkung des Immunsystems.