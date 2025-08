30.000 Flaschen: So wird Kärntner Sekt hergestellt

Der 4. August ist weltweit der Tag des Champagners. Der König der Schaumweine ist seit 1936 gesetzlich geschützt, darf nur in der in dem Weinbaugebiet Champagne in Frankreich gelesen werden. Andere Schaumweine müssen als Sekt bezeichnet werden – auch in Kärnten. Obwohl der Herstellungsprozess natürlich derselbe ist. Die „Krone“ machte den „Sekt“-Augenschein in unseren Weingärten.