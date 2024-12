Für die Freiheitlichen sind blaue Flecken das Ziel

Die Freiheitlichen sind derzeit im Aufwind. Mit Udo Landbauer stellen sie erstmals einen Landesvize, auf den der schwarze Koalitionspartner nach Verlust der Absoluten sogar angewiesen ist, im Bund feierte Wahl-Purkersdorfer Herbert Kickl einen Triumph, davor dominierte man auch die EU-Wahlen. In den Gemeinden rittert die FPÖ nun mit so vielen Kandidaten um Stimmen, wie noch nie in Niederösterreich zuvor. Von vereinzelten Halbzeitlösungen und abtrünnigen Ex-Blauen einmal abgesehen, gab es in Niederösterreich aber noch keinen echten FPÖ-Bürgermeister. Das soll sich jetzt ändern.