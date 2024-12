Warum immer mehr im Jänner „trocken“ bleiben

Adventmärkte, Weihnachtsfeiern, Festtags-Völlerei und zur Krönung eine rauschende Silvesternacht: Der Dezember ist für die meisten ein Monat, in dem ordentlich über die Stränge geschlagen wird – gerade mit Alkohol. Wenn man nach diesen Tagen vom „Dämon, der uns’re Sinne trübt“ – wie es in einem EAV-Song treffend heißt – ohnehin ein wenig die Nase voll hat und sich Katerstimmung breit macht, bietet sich der Jänner an, um der Leber eine Verschnaufpause zu gönnen.