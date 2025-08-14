Drohne jagt Ex-MotoGP-Fahrer um den Red Bull Ring

„Es war super herausfordernd, dem MotoGP-Bike zu folgen. Mit dem Ergebnis können wir auf alle Fälle zufrieden sein. Die Beschleunigung ist irre, was gemeinsam mit den Bremsphasen die zwei grundlegenden Unterschiede zu einem Formel-1-Auto ausmacht. Jonas hat richtig Gas gegeben und diesen Punkt, wenn er aufdreht, müssen wir exakt erwischen, sonst zieht er uns davon. Der Red Bull Ring ist zum Fliegen sehr anspruchsvoll. Auf der gesamten Runde mussten wir alle Arten von Bremsmanövern und Kamerawinkeln einsetzen. Die Kombination aus engen und schnellen Kurven und High-Speed-Geraden macht wirklich Spaß“, gab sich Hogenbirk begeister.