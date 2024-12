Bruchbude verwandelt sich in ein Schmuckkästchen

Vor wenigen Jahren zählte die Sportalm in Kirchschlag noch zu den beliebtesten Treffpunkten im Ort. Nach 27 Jahren verabschiedete sich 2022 Wirtin Traudi Zarre in die Pension. In der Gaststätte gingen die Lichter aus. Genutzt wurde das in den 1960er-Jahren errichtete Gebäude zuletzt als Asylunterkunft. Gehörlose Vertriebene aus der Ukraine fanden eine vorübergehende Bleibe.