Polizei sucht Lenker eines Kleinwagens

Gegen 21.10 machte sich der 15-Jährige daran, die Josef-Ganahl-Straße im Bereich der Kreuzung mit der L204 auf dem dortigen Zebrastreifen zu überqueren – die Fußgängerampel war zu diesem Zeitpunkt auf Grün geschaltet. Just in diesem Moment bot der Lenker eines dunkelblauen Kleinwagens in die Josef-Ganahl-Straße ein. Fatalerweise übersah dieser den Burschen – der 15-Jährige wurde vom Pkw erfasst und „klatschte“ kurz gegen die Windschutzscheibe, ehe er wieder auf den Füßen zu stehen kam.