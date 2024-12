So entmachtet die ÖVP die Wirtschaftskammer

Offener Brief an Stelzer

Die Chance, dass dieser den Appell ignoriert, ist groß – umso mehr, als die ÖVP in dieser Frage sogar die ihr nahestehende Wirtschaftskammer (WKOÖ) brüskiert hat. Die hatte in einem offenen Brief an Stelzer darauf gepocht, Sandl nicht als rote Windkraftzone zu deklarieren. Mit der genau gegenteiligen Entscheidung hat die ÖVP die WKOÖ – zugunsten von FPÖ-Interessen – kalt entmachtet.